WEEK-END RECONNEXION À SOI Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Mont Lozère et Goulet

WEEK-END RECONNEXION À SOI

Bagnols-les-Bains 2 rue de la source Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 280 – 280 – 280 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 17:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-09 2026-11-20

Ce week-end est une invitation à ralentir, écouter et accueillir ce qui se passera. Venez avec curiosité,

ouverture et laissez-vous surprendre. Au travers de différentes pratiques nous évolueront vers votre fort intérieur pour tenter de résoudre vos problématiques personnelles à l’aide de l’intention que vous aurez formulée .

Tarif 280 € par personne logement compris avec atelier.

Ce week-end est une invitation à ralentir, écouter et accueillir ce qui se passera. Venez avec curiosité,

ouverture et laissez-vous surprendre. Au travers de différentes pratiques nous évolueront vers votre fort intérieur pour tenter de résoudre vos problématiques personnelles à l’aide de l’intention que vous aurez formulée au début de ce week-end.

Tarif 280 € par personne logement compris avec atelier, collation offerte pendant la journée. .

Bagnols-les-Bains 2 rue de la source Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 89 41 25 29 reversat.therapies@gmail.com

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English :

This weekend is an invitation to %E0 slow down, %E9listen, and embrace whatever unfolds. Come with curiosity,

openness, and let yourself be surprised. Through various practices, we’ll journey toward your inner strength to try to resolve your personal issues using the intention you’ve set for yourself.

Price: 280 € per person, including lodging and the workshop.

L’événement WEEK-END RECONNEXION À SOI Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-08-24 par 48-OT Mont Lozere