UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Loup-Lamairé

Week-end sans frontières musicales Saint-Loup-Lamairé

vendredi 28 août 2026 · Saint-Loup-Lamairé

Week-end sans frontières musicales Saint-Loup-Lamairé

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place des Poulies
Ville
79600 Saint-Loup-Lamairé
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Loup-Lamairé

Week-end sans frontières musicales

Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-29 03:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Venez vous ressourcer, danser et profiter de variétés musicales et pistes dansantes durant ce week-end musical à Saint-Loup-Lamairé. Le rendez-vous est donné sur la Place des Poulies, le vendredi 28 et le samedi 29 août, de 18 h à 3 h. L’artiste Dj Jaypee animera la soirée, pour une ambiance festive et conviviale assurée ! Entrée libre. Informations mts@larenaissanceproduction.fr   .

Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   mts@larenaissanceproduction.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Week-end sans frontières musicales

L’événement Week-end sans frontières musicales Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-08-11 par CC Airvaudais Val du Thouet

À voir aussi à Saint-Loup-Lamairé (Deux-Sèvres)