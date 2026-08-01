Informations pratiques

Saint-Loup-Lamairé

Week-end sans frontières musicales

Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-29 03:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Venez vous ressourcer, danser et profiter de variétés musicales et pistes dansantes durant ce week-end musical à Saint-Loup-Lamairé. Le rendez-vous est donné sur la Place des Poulies, le vendredi 28 et le samedi 29 août, de 18 h à 3 h. L’artiste Dj Jaypee animera la soirée, pour une ambiance festive et conviviale assurée ! Entrée libre. Informations mts@larenaissanceproduction.fr .

Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mts@larenaissanceproduction.fr

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English : Week-end sans frontières musicales

L’événement Week-end sans frontières musicales Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-08-11 par CC Airvaudais Val du Thouet