Week-end sportif de l’Omnisports, Complexe Maurice-Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas
Week-end sportif de l’Omnisports, Complexe Maurice-Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas vendredi 17 avril 2026.
Week-end sportif de l’Omnisports 17 – 19 avril Complexe Maurice-Saussine Gard
Entrée générale : 7€ / Tarif réduit : 5€ / Moins de 12 ans : gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-17T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-19T09:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00
Buvette et restauration sur place.
Complexe Maurice-Saussine 600 chemin du Stade, 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas Saint-Hilaire-de-Brethmas 30560 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.olympique-ales-cevennes.fr »}]
Le 17, tournoi de l’amitié à 19h. Le 18, tournoi U15 dès 9h. Le 19, vide-greniers.
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