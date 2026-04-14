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Week-end sportif de l’Omnisports, Complexe Maurice-Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Week-end sportif de l’Omnisports, Complexe Maurice-Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Week-end sportif de l’Omnisports, Complexe Maurice-Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Complexe Maurice-Saussine

Adresse : 600 chemin du Stade, 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas

Ville : 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas

Département : Gard

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : Entrée générale : 7€ / Tarif réduit : 5€ / Moins de 12 ans : gratuit

Week-end sportif de l’Omnisports 17 – 19 avril Complexe Maurice-Saussine Gard

Entrée générale : 7€ / Tarif réduit : 5€ / Moins de 12 ans : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-17T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-19T09:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00

Buvette et restauration sur place.

Complexe Maurice-Saussine 600 chemin du Stade, 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas Saint-Hilaire-de-Brethmas 30560 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.olympique-ales-cevennes.fr »}]
Le 17, tournoi de l’amitié à 19h. Le 18, tournoi U15 dès 9h. Le 19, vide-greniers.

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