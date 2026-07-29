WEEK-END SYMPHONIQUE AZNAVOUR SYMPHONIQUE Saint-Laurent-de-la-Salanque
dimanche 2 août 2026 · Saint-Laurent-de-la-Salanque
Informations pratiques
Saint-Laurent-de-la-Salanque
WEEK-END SYMPHONIQUE AZNAVOUR SYMPHONIQUE
Rue du Souvenir Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 21:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Un voyage musical à travers les plus belles chansons de Charles Aznavour, sublimées par les arrangements de Daniel Tosi.
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Rue du Souvenir Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 14 00
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English :
A musical journey through Charles Aznavour’s most beautiful songs, brought to life by Daniel Tosi’s arrangements.
L’événement WEEK-END SYMPHONIQUE AZNAVOUR SYMPHONIQUE Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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