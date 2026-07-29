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WEEK-END SYMPHONIQUE AZNAVOUR SYMPHONIQUE Saint-Laurent-de-la-Salanque

dimanche 2 août 2026 · Saint-Laurent-de-la-Salanque

WEEK-END SYMPHONIQUE AZNAVOUR SYMPHONIQUE Saint-Laurent-de-la-Salanque

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Rue du Souvenir
Ville
66250 Saint-Laurent-de-la-Salanque
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Saint-Laurent-de-la-Salanque

WEEK-END SYMPHONIQUE AZNAVOUR SYMPHONIQUE

Rue du Souvenir Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 21:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Un voyage musical à travers les plus belles chansons de Charles Aznavour, sublimées par les arrangements de Daniel Tosi.
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Rue du Souvenir Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 14 00 

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English :

A musical journey through Charles Aznavour’s most beautiful songs, brought to life by Daniel Tosi’s arrangements.

L’événement WEEK-END SYMPHONIQUE AZNAVOUR SYMPHONIQUE Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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