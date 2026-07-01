Weird Nightmare en concert, L’Aéronef, Lille
samedi 12 septembre 2026 · L'Aéronef · Lille
Informations pratiques
Weird Nightmare en concert Samedi 12 septembre, 20h00 L’Aéronef Nord
8 € / 5 € / Gratuit Abonnés
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00
Weird Nightmare, ce sont des titres pop rock lumineux, riche en mélodies et guitares aux effets fuzz, crunch ou disto parfaitement dosés. Projet du chanteur/guitariste Alex Edkins échappé du trio noise rock METZ, Weird Nightmares’annonce joyeusement entêtant et délicatement efficace.
Art-pop, tender-noise : Lucy Kruger & The Lost Boys envoûtent qui passe à leur portée. Passant sans effort de l’intimité au lâcher-prise, leurs concerts allient précision émotionnelle et puissance.
L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]
Une soirée aux couleurs pop et rock indé au Club de L’Aéronef
D.R
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