Weird Nightmare en concert, L’Aéronef, Lille

Informations pratiques

Weird Nightmare en concert Samedi 12 septembre, 20h00 L’Aéronef Nord

8 € / 5 € / Gratuit Abonnés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00

Weird Nightmare, ce sont des titres pop rock lumineux, riche en mélodies et guitares aux effets fuzz, crunch ou disto parfaitement dosés. Projet du chanteur/guitariste Alex Edkins échappé du trio noise rock METZ, Weird Nightmares’annonce joyeusement entêtant et délicatement efficace.

Art-pop, tender-noise : Lucy Kruger & The Lost Boys envoûtent qui passe à leur portée. Passant sans effort de l’intimité au lâcher-prise, leurs concerts allient précision émotionnelle et puissance.

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Une soirée aux couleurs pop et rock indé au Club de L’Aéronef

D.R