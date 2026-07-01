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Weird Nightmare en concert, L’Aéronef, Lille

samedi 12 septembre 2026 · L'Aéronef · Lille

Weird Nightmare en concert, L’Aéronef, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
L'Aéronef
Adresse
Av. Willy Brandt 59777 Euralille
Ville
59777 Lille
Département
Nord
Tarif
8 € / 5 € / Gratuit Abonnés

Weird Nightmare en concert Samedi 12 septembre, 20h00 L’Aéronef Nord

8 € / 5 € / Gratuit Abonnés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00

Weird Nightmare, ce sont des titres pop rock lumineux, riche en mélodies et guitares aux effets fuzz, crunch ou disto parfaitement dosés. Projet du chanteur/guitariste Alex Edkins échappé du trio noise rock METZ, Weird Nightmares’annonce joyeusement entêtant et délicatement efficace.
Art-pop, tender-noise : Lucy Kruger & The Lost Boys envoûtent qui passe à leur portée. Passant sans effort de l’intimité au lâcher-prise, leurs concerts allient précision émotionnelle et puissance.

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]
Une soirée aux couleurs pop et rock indé au Club de L’Aéronef

D.R

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