WEIRD NIGHTMARE Le Point Ephémère Paris

Informations pratiques

Avec le single “Forever Elsewhere” co-produit avec Jim Eno (Spoon), il signe sa chanson la plus ouvertement optimiste à ce jour : un hymne à la résilience porté par des guitares incandescentes et un sens immédiat du refrain.

Là où le premier album de Weird Nightmare privilégiait une esthétique lo-fi et intime, ce nouveau titre s’oriente vers une production plus ample où la mélodie triomphe du vacarme.

Enregistré dans l’urgence avec Seth Manchester, Loel Campbell et Roddy Kuester, “Forever Elsewhere” conserve une tension brute et spontanée. Réalisé en Super 8 par Colin Medley, le clip en prolonge la joie fragile et l’étrangeté tendre.

Le groupe a sorti un nouvel album le 1er Mai sur le label de Détroit Sub pop records.

Sous le nom de Weird Nightmare se cache Alex Edkins, chanteur et guitariste du groupe METZ, explore une facette plus lumineuse et mélodique de son univers sans jamais renoncer à la distorsion.

Le jeudi 10 septembre 2026

de 20h00 à 22h30

payant Regular : 20 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-11T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-10T20:00:00+02:00_2026-09-10T22:30:00+02:00

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)

Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)

Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.pointephemere.org/event/weird-nightmare



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