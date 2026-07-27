Weirdoland au Jardin21 Jardin21 Paris
dimanche 2 août 2026 · Jardin21 · Paris
Informations pratiques
On dit souvent que les artistes sont des gens un peu bizarres… Et si c’était justement l’occasion de célébrer cette singularité ? Ce marché de créateurs est une invitation à découvrir des univers singuliers et à repartir avec des pièces uniques, en toute liberté.
Au programme de cette édition :
- Illustrations & Bandes dessinées
- Stickers & Cyanotypes
- Friperie de seconde main
- Animations sur place : un atelier « portraits minutes » et des tatouages éphémères.
Que vous soyez curieux, passionné ou vous-même un peu bizarre (comme nous tous au fond !), passez nous voir ! ᯓ★
✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 04h
✿ DJ sets : 21h – 04h
ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ
Ce marché de créateurs est une invitation à découvrir des univers singuliers et à repartir avec des pièces uniques, en toute liberté.
Le dimanche 02 août 2026
de 12h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-02T15:00:00+02:00
fin : 2026-08-03T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-02T12:00:00+02:00_2026-08-02T22:00:00+02:00
Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
Afficher la carte du lieu Jardin21 et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Stage de perspective en extérieur 27 juillet 2026
- STAGE MODELAGE D’APRES MODELE VIVANT Atelier Botzaris Paris 27 juillet 2026
- Le Pays des fleurs Théâtre Darius Milhaud Paris 27 juillet 2026
- Sortie film à la Géode Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS 27 juillet 2026