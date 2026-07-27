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Weirdoland au Jardin21 Jardin21 Paris

dimanche 2 août 2026 · Jardin21 · Paris

Weirdoland au Jardin21 Jardin21 Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Lieu
Jardin21
Adresse
12A rue Ella Fitzgerald
Ville
75019 Paris
Département
Paris

On dit souvent que les artistes sont des gens un peu bizarres… Et si c’était justement l’occasion de célébrer cette singularité ? Ce marché de créateurs est une invitation à découvrir des univers singuliers et à repartir avec des pièces uniques, en toute liberté.

Au programme de cette édition :

  • Illustrations & Bandes dessinées
  • Stickers & Cyanotypes
  • Friperie de seconde main
  • Animations sur place : un atelier « portraits minutes » et des tatouages éphémères.

Que vous soyez curieux, passionné ou vous-même un peu bizarre (comme nous tous au fond !), passez nous voir ! ᯓ★

✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 04h

✿ DJ sets : 21h – 04h

ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ

Ce marché de créateurs est une invitation à découvrir des univers singuliers et à repartir avec des pièces uniques, en toute liberté.
Le dimanche 02 août 2026
de 12h00 à 22h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-02T15:00:00+02:00
fin : 2026-08-03T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-02T12:00:00+02:00_2026-08-02T22:00:00+02:00

Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald  75019 Paris


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