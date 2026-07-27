Weirdoland au Jardin21 Jardin21 Paris

Informations pratiques

On dit souvent que les artistes sont des gens un peu bizarres… Et si c’était justement l’occasion de célébrer cette singularité ? Ce marché de créateurs est une invitation à découvrir des univers singuliers et à repartir avec des pièces uniques, en toute liberté.

Au programme de cette édition :

Illustrations & Bandes dessinées

Stickers & Cyanotypes

Friperie de seconde main

Animations sur place : un atelier « portraits minutes » et des tatouages éphémères.

Que vous soyez curieux, passionné ou vous-même un peu bizarre (comme nous tous au fond !), passez nous voir ! ᯓ★

✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 04h

✿ DJ sets : 21h – 04h

ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ

Ce marché de créateurs est une invitation à découvrir des univers singuliers et à repartir avec des pièces uniques, en toute liberté.

Le dimanche 02 août 2026

de 12h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-02T15:00:00+02:00

fin : 2026-08-03T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-02T12:00:00+02:00_2026-08-02T22:00:00+02:00

Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris



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