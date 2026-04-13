Welcome Day des étudiants internationaux Hôtel de Ville de Metz Metz

Informations pratiques

Metz

Welcome Day des étudiants internationaux

Hôtel de Ville de Metz 1 Place d’Armes J. F. Blondel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-09-29 16:00:00

fin : 2026-09-29 22:00:00

Date(s) :

2026-09-29

A votre arrivée, participez aux Welcome Days !

Vous êtes un nouvel étudiant international à l’Université de Lorraine ? A l’occasion de la rentrée de janvier, le Welcome Desk de l’Université de Lorraine vous souhaite la bienvenue et a le plaisir de vous inviter à ses Welcome Days !

Programme Stands d’information et d’aide aux démarches du quotidien, en présence des services de l’Université de Lorraine et de leurs partenaires, avec jeu de piste et distribution de goodies. French Apéro avec discours et cocktail de bienvenue. After Party , soirée organisée par les associations étudiantes. Plus d’informations seront données lors du French Apéro .

Cet événement est ouvert uniquement aux étudiants internationaux qui arrivent à l’Université de Lorraine au deuxième semestre. L’inscription (à partir de septembre) est gratuite mais obligatoire, car les places sont limitées. Cet évènement fait partie de la programmation Metz l’étudiante l’event 6.Tout public

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Hôtel de Ville de Metz 1 Place d’Armes J. F. Blondel Metz 57000 Moselle Grand Est drie-welcome-envent@univ-lorraine.fr

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English :

When you arrive, join us for the Welcome Days!

Are you a new international student at the University of Lorraine? To mark the start of the January semester, the University of Lorraine’s Welcome Desk would like to welcome you and is pleased to invite you to its Welcome Days!

Program: Information booths and assistance with everyday tasks, featuring representatives from the University of Lorraine and its partners, along with a scavenger hunt and giveaways. “French Apéro” with a welcome speech and cocktail reception. After Party, an evening event organized by student associations. More information will be provided during the French Apéro.

This event is open only to international students arriving at the University of Lorraine in the second semester. Registration (starting in September) is free but required, as space is limited. This event is part of the “Metz l’étudiante” program, Event 6.

L’événement Welcome Day des étudiants internationaux Metz a été mis à jour le 2026-07-27 par AGENCE INSPIRE METZ