AGENDA · Paris
WEST SIDE STORY, Cinéma Chaplin Saint Lambert, Paris
jeudi 10 septembre 2026 · Cinéma Chaplin Saint Lambert · Paris
Informations pratiques
WEST SIDE STORY Jeudi 10 septembre, 20h00 Cinéma Chaplin Saint Lambert Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T20:00:00+02:00 – 2026-09-10T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T20:00:00+02:00 – 2026-09-10T23:00:00+02:00
Plongez dans un univers, où chansons, danses et émotions se rencontrent pour offrir des moments inoubliables
Cinéma Chaplin Saint Lambert 6 Rue Péclet, Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France https://www.lescinemaschaplin.fr/
Le grand ecran musical
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