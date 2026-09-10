Western Dance Casteljaloux fête ses 20 ans Casteljaloux
samedi 21 novembre 2026 · Casteljaloux
Informations pratiques
Casteljaloux
Western Dance Casteljaloux fête ses 20 ans
Salle de la Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 13:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
De 13h à 18h Workshop avec David LECAILLON
20h à 21h playlist
21h concert avec Les Bullriders
Buvette, food-trucks salé et sucré
Sur réservation
De 13h à 18h Workshop avec David LECAILLON
20h à 21h playlist
21h concert avec Les Bullriders
Buvette, food-trucks salé et sucré
Sur réservation .
Salle de la Bartère Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 80 54 02 westerndancecastel@orange.fr
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English : Western Dance Casteljaloux fête ses 20 ans
1:00 p.m. 6:00 p.m.: Workshop with David LECAILLON
8:00 p.m. 9:00 p.m.: Playlist
9:00 p.m.: Concert with Les Bullriders
Refreshments, food trucks serving savory and sweet treats
Reservations required
L’événement Western Dance Casteljaloux fête ses 20 ans Casteljaloux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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