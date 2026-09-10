Informations pratiques

Casteljaloux

Western Dance Casteljaloux fête ses 20 ans

Salle de la Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 13:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

De 13h à 18h Workshop avec David LECAILLON

20h à 21h playlist

21h concert avec Les Bullriders

Buvette, food-trucks salé et sucré

Sur réservation

De 13h à 18h Workshop avec David LECAILLON

20h à 21h playlist

21h concert avec Les Bullriders

Buvette, food-trucks salé et sucré

Sur réservation .

Salle de la Bartère Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 80 54 02 westerndancecastel@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Western Dance Casteljaloux fête ses 20 ans

1:00 p.m. 6:00 p.m.: Workshop with David LECAILLON

8:00 p.m. 9:00 p.m.: Playlist

9:00 p.m.: Concert with Les Bullriders

Refreshments, food trucks serving savory and sweet treats

Reservations required

L’événement Western Dance Casteljaloux fête ses 20 ans Casteljaloux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Coteaux et Landes de Gascogne