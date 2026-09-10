UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Casteljaloux

Western Dance Casteljaloux fête ses 20 ans Casteljaloux

samedi 21 novembre 2026 · Casteljaloux

Western Dance Casteljaloux fête ses 20 ans Casteljaloux

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
Salle de la Bartère
Ville
47700 Casteljaloux
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Casteljaloux

Western Dance Casteljaloux fête ses 20 ans

Salle de la Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 13:00:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

De 13h à 18h Workshop avec David LECAILLON
20h à 21h playlist
21h concert avec Les Bullriders
Buvette, food-trucks salé et sucré
Sur réservation
De 13h à 18h Workshop avec David LECAILLON
20h à 21h playlist
21h concert avec Les Bullriders
Buvette, food-trucks salé et sucré
Sur réservation   .

Salle de la Bartère Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 80 54 02  westerndancecastel@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Western Dance Casteljaloux fête ses 20 ans

1:00 p.m. 6:00 p.m.: Workshop with David LECAILLON
8:00 p.m. 9:00 p.m.: Playlist
9:00 p.m.: Concert with Les Bullriders
Refreshments, food trucks serving savory and sweet treats
Reservations required

L’événement Western Dance Casteljaloux fête ses 20 ans Casteljaloux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

À voir aussi à Casteljaloux (Lot-et-Garonne)