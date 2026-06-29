WHA-T Maison Graphique Le Mans

Le Mans

WHA-T

Maison Graphique 90 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 14:00:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-03

De l’architecture aux arts graphiques, il n’y a qu’un pas… que WHA-T explore avec brio !

Avant de rejoindre le festival Plein Champ, l’artiste marseillais Yannick Martin (WHA-T) investit Maison Graphique !

Entre fresque, peinture, sérigraphie, lithographie, cyanotype… venez découvrir comment l’artiste décompose les lignes et les grilles pour créer des compositions minimalistes, entre alphabets de signes et paysages énigmatiques.

Vernissage le 2 juillet à 18h en présence de l’artiste. Yannick Martin présentera une édition originale en risographie, qu’il est venu éditer à l’atelier riso_éticc. .

Maison Graphique 90 Rue nationale Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire riso@eticc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From architecture to graphic design, it’s just a small step… one that WHA-T explores brilliantly!

L’événement WHA-T Le Mans a été mis à jour le 2026-06-24 par CDT72