WHA-T Maison Graphique Le Mans
WHA-T Maison Graphique Le Mans jeudi 2 juillet 2026.
Le Mans
WHA-T
Maison Graphique 90 Rue nationale Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 14:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-03
De l’architecture aux arts graphiques, il n’y a qu’un pas… que WHA-T explore avec brio !
Avant de rejoindre le festival Plein Champ, l’artiste marseillais Yannick Martin (WHA-T) investit Maison Graphique !
Entre fresque, peinture, sérigraphie, lithographie, cyanotype… venez découvrir comment l’artiste décompose les lignes et les grilles pour créer des compositions minimalistes, entre alphabets de signes et paysages énigmatiques.
Vernissage le 2 juillet à 18h en présence de l’artiste. Yannick Martin présentera une édition originale en risographie, qu’il est venu éditer à l’atelier riso_éticc. .
Maison Graphique 90 Rue nationale Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire riso@eticc.fr
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English :
From architecture to graphic design, it’s just a small step… one that WHA-T explores brilliantly!
L’événement WHA-T Le Mans a été mis à jour le 2026-06-24 par CDT72
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