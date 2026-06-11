What the body does not remember Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

What the body does not remember

Du vendredi 6 au samedi 7 novembre 2026 le vendredi de 20h30 à 22h. Le samedi de 19h à 20h30. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-06

En 1987, Wim Vandekeybus crée What the Body Does Not Remember avec sa compagnie Ultima Vez. En 2026, pour fêter les 40 ans de la compagnie, ce spectacle qui a révolutionné le milieu chorégraphique sera présenté aux Salins dans une version réinventée.

Avec cette première production, Wim Vandekeybus a déclenché une véritable tempête artistique. Accompagné des compositeurs Thierry de Mey et Pierre Vermeersch, il reçoit en 1988 le célèbre Prix Bessie à New York pour cet affrontement brutal de danse et musique . Ce n’est pas une performance ordinaire mais plutôt une expérience physique brute, en équilibre sur le fil du rasoir entre l’attraction et la répulsion. Les dix interprètes se déplacent à une vitesse fulgurante, réagissant instinctivement les uns aux autres et à la musique. What the Body Does Not Remember révèle l’essence des réflexes instinctifs, enracinés dans la réalité pure de l’existence et a posé les bases du langage singulier de Vandekeybus.



Dur, brutal, ludique, ironique et formidable. Les adjectifs semblent excessivement passifs pour décrire What the Body Does Not Remember, une pièce de danse extraordinairement innovante. New York Times, 1987 .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In 1987, Wim Vandekeybus created What the Body Does Not Remember with his company Ultima Vez. In 2026, to celebrate the company’s 40th anniversary, this show, which revolutionized the world of choreography, will be presented at Les Salins in a reinvented version.

L’événement What the body does not remember Martigues a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues