Wheels On Fire V Rue du docteur Patrick Béraud Aurillac

Aurillac

Wheels On Fire V

Rue du docteur Patrick Béraud L’Epicentre Aurillac Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 21:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Pour la cinquième année consécutive, le Wheels On Fire revient faire vibrer le skatepark extérieur de l’Épicentre à Aurillac !

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Rue du docteur Patrick Béraud L’Epicentre Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 62 51 62 contact@sessionlibre.com

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English :

For the fifth year running, Wheels On Fire is back to rock Aurillac?s Épicentre outdoor skatepark!

L’événement Wheels On Fire V Aurillac a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Pays d’Aurillac