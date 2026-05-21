Wheels On Fire V Rue du docteur Patrick Béraud Aurillac
Wheels On Fire V Rue du docteur Patrick Béraud Aurillac samedi 6 juin 2026.
Aurillac
Wheels On Fire V
Rue du docteur Patrick Béraud L’Epicentre Aurillac Cantal
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 21:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Pour la cinquième année consécutive, le Wheels On Fire revient faire vibrer le skatepark extérieur de l’Épicentre à Aurillac !
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Rue du docteur Patrick Béraud L’Epicentre Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 62 51 62 contact@sessionlibre.com
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English :
For the fifth year running, Wheels On Fire is back to rock Aurillac?s Épicentre outdoor skatepark!
L’événement Wheels On Fire V Aurillac a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Pays d’Aurillac
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