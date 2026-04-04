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WHITECHAPEL LA RAYONNE Villeurbanne

WHITECHAPEL LA RAYONNE Villeurbanne

WHITECHAPEL LA RAYONNE Villeurbanne dimanche 7 février 2027.

Lieu : LA RAYONNE

Adresse : 7 RUE HENRI LEGAY

Ville : 69100 Villeurbanne

Département : 69

Début : 2027-02-07

Fin : 2027-02-07

Heure de début : 18:00

WHITECHAPEL Début : 2027-02-07 à 18:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69

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