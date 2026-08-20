Who’s Playing Le Son de la Terre PARIS 05

Informations pratiques

Who‘s Playing, c’est la rencontre électrique de musiciens passionnés, pros de la scène, réunis par un amour brûlant du live et du groove. Le groupe puise dans la funk, la soul et la pop moderne pour distiller un cocktail explosif de rythmes et d’énergie. Des complices de longue date, une vibe résolument funky, et un seul objectif : faire vibrer chaque public comme si c’était le dernier concert.

Lénaa – Voix

Samy Doctor – Guitare, voix

François Faure – Piano

Maxime Aigon – Batterie, Voix

Arthur Camion – Basse, Voix

Who’s Playing ? Un concentré de funk, de pop et de groove prêt à enflammer la scène du Son de la Terre !

Le vendredi 19 mars 2027

de 20h00 à 22h00

Le vendredi 14 mai 2027

de 20h00 à 22h00

Le vendredi 22 octobre 2027

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-19T21:00:00+01:00

fin : 2027-10-23T01:00:00+02:00

Date(s) : 2027-03-19T20:00:00+02:00_2027-03-19T22:00:00+02:00;2027-05-14T20:00:00+02:00_2027-05-14T22:00:00+02:00;2027-10-22T20:00:00+02:00_2027-10-22T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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