Wiehnacht’s Stewala (Café de Noël) Turckheim
vendredi 27 novembre 2026 · Turckheim
Informations pratiques
Turckheim
Wiehnacht’s Stewala (Café de Noël)
6 rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-11-27 10:00:00
fin : 2026-12-24 18:00:00
Date(s) :
2026-11-27 2026-11-28 2026-12-05 2026-12-12 2026-12-19 2026-12-24 2026-12-26 2026-12-30
Café dans un esprit de Noël, ambiance chaleureuse et conviviale qui vous permettra de faire une pause bien au chaud, autour d’un chocolat ou vin chaud accompagnées des douceurs de l’hiver.
Café dans un esprit de Noël traditionnel d’antan, ambiance chaleureuse et conviviale qui vous permettra de faire une pause bien au chaud, autour d’un chocolat ou un vin chaud accompagnées des douceurs de l’hiver.
Admirez les précieuses boules de Meisenthal fabriquées par le Centre International d’Art Verrier,et retombez en enfance avec la belle exposition de jouets
anciens issue de la collection privée d’Aimé WERNER. .
6 rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 38 44 infoturckheim@tourisme-colmar.com
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English :
Coffee in a Christmas spirit, warm and friendly atmosphere that will allow you to take a warm break, around a chocolate or mulled wine accompanied by the sweets of winter.
L’événement Wiehnacht’s Stewala (Café de Noël) Turckheim a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de Colmar
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