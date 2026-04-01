Mulhouse

Willkumma im Dorf, bienvenue au village

Place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Redécouvrez le folklore alsacien et célébrez la gastronomie, partagez les talents culinaires des professionnels et sensibilisez vos papilles à la diversité des produits du terroir français. Durant tout le week-end, la place de la Réunion ressemble à un immense marché rassemblant artisans, producteurs, viticulteurs… Vous y trouverez également des danses folkloriques, de la musique traditionnelle, une marche gourmande (sur réservation, payant)…

Cet événement est le rendez-vous incontournables pour tous les gourmands ! Redécouvrez le folklore alsacien et célébrez la gastronomie, partagez les talents culinaires des professionnels et sensibilisez vos papilles à la diversité des produits du terroir français.

Durant tout le week-end, la place de la Réunion ressemble à un immense marché rassemblant artisans, producteurs, viticulteurs… Vous y trouverez également des danses folkloriques et de la musique traditionnelle… 0 .

Place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 67 77 service.evenements@mulhouse.fr

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English :

Rediscover Alsatian folklore and celebrate gastronomy, share in the culinary talents of professionals and awaken your taste buds to the diversity of French terroir products. All weekend long, the Place de la Réunion resembles a huge market, bringing together artisans, producers, winegrowers… You’ll also find folk dancing, traditional music, a gourmet walk (reservation required, fee payable)…

L’événement Willkumma im Dorf, bienvenue au village Mulhouse a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace