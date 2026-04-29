Wine Women Show | Charentes In Flow La Demoiselle Cognac

Cognac

Wine Women Show | Charentes In Flow

La Demoiselle 11 quai des Flamands Cognac Charente

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-24 2026-08-14

Un spectacle qui mêle poésie, humour et spiritueux avec Sophie Jammet.

.

La Demoiselle 11 quai des Flamands Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 96 06 22 laurette@charentesinflow.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A show mixing poetry, humor and spirits with Sophie Jammet.

L’événement Wine Women Show | Charentes In Flow Cognac a été mis à jour le 2026-04-29 par Destination Cognac