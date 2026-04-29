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Wine Women Show | Charentes In Flow La Demoiselle Cognac

Wine Women Show | Charentes In Flow La Demoiselle Cognac vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : La Demoiselle

Adresse : 11 quai des Flamands

Ville : 16100 Cognac

Département : Charente

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 30 30 30

Cognac

Wine Women Show | Charentes In Flow

La Demoiselle 11 quai des Flamands Cognac Charente

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 20:00:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-24 2026-08-14

Un spectacle qui mêle poésie, humour et spiritueux avec Sophie Jammet.
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La Demoiselle 11 quai des Flamands Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 96 06 22  laurette@charentesinflow.fr

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English :

A show mixing poetry, humor and spirits with Sophie Jammet.

L’événement Wine Women Show | Charentes In Flow Cognac a été mis à jour le 2026-04-29 par Destination Cognac

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