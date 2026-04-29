Wine Women Show | Charentes In Flow La Demoiselle Cognac
Wine Women Show | Charentes In Flow La Demoiselle Cognac vendredi 3 juillet 2026.
Cognac
Wine Women Show | Charentes In Flow
La Demoiselle 11 quai des Flamands Cognac Charente
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 20:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-24 2026-08-14
Un spectacle qui mêle poésie, humour et spiritueux avec Sophie Jammet.
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La Demoiselle 11 quai des Flamands Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 96 06 22 laurette@charentesinflow.fr
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English :
A show mixing poetry, humor and spirits with Sophie Jammet.
L’événement Wine Women Show | Charentes In Flow Cognac a été mis à jour le 2026-04-29 par Destination Cognac
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