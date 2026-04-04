WITH U2 DAY PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER Tours

WITH U2 DAY Début : 2027-01-29 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER 26 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 Tours 37