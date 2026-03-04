WIVES, Ciné Saint-Leu, Amiens

WIVES Mercredi 11 mars, 18h00 Ciné Saint-Leu Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T18:00:00+01:00 – 2026-03-11T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-11T18:00:00+01:00 – 2026-03-11T19:30:00+01:00

[Festival de la Cinémathèque 2026 – Hors les murs • Séance présentée par Nous toutes Amiens]

Trois amies d’enfance, se revoient lors d’une fête d’anciens élèves. Retrouvant leur spontanéité et leur bonne humeur, et désireuses de poursuivre ce moment, elles décident d’abandonner mari, enfants et travail pour passer la journée ensemble.

La réponse solaire et frondeuse, féminine et féministe au Husbands de Cassavetes.

C’était le premier film traitant des problèmes des femmes qui s’appuyait sur l’ironie plutôt que sur une austère mélancolie. C’était vraiment ce que les Danois appellent aujourd’hui un film Dogma, comme Festen de Vinterberg.

Ciné Saint-Leu 33 rue Vanmarcke, Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cine-st-leu.com/film.html#/media/1251?showId=17720 »}]

Wives – [Festival de la Cinémathèque 2026 – Hors les murs • Séance présentée par Nous toutes Amiens] Trois amies d’enfance, se revoient lors d’une fête d’anciens élèves. Retrouvant leur spontanéité… Ciné St-Leu WIVES