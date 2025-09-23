Wok’N’Woll Espace Culturel du Brionnais Chauffailles

Wok’N’Woll

Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14 22:00:00

2026-03-14

Humour musical burlesque. Tout public, dès 7 ans. Durée 1h20.

Sur le principe du wok qui réunit plusieurs ingrédients, un violoniste et un pianiste virtuoses et clownesques mélangent rock, grands classiques et Gipsy Kings.

Dans cette recette, concoctée par Ricardo Lo Giudice et Patrick de Valette des Chiche Capon, l’absurde n’a d’égal que le talent ! .

Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 44 22 ecb@chauffailles.fr

