Wolfgang Valbrun, Salle l’Odyssée, Orvault

Informations pratiques

Wolfgang Valbrun Mercredi 7 avril 2027, 20h00 Salle l’Odyssée Loire-Atlantique

De 9 € à 23€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-07T20:00:00+02:00 – 2027-04-07T21:30:00+02:00

Fin : 2027-04-07T20:00:00+02:00 – 2027-04-07T21:30:00+02:00

La voix profonde et habitée de l’auteur-compositeur-interprète américain porte des textes où se mêlent émotions brutes et regard sur le monde.

Autour de lui, des musiciens d’une virtuosité éclatante tissent un groove organique, souple et incandescent. Chaque morceau respire, circule, s’enflamme — porté par une énergie communicative qui ne laisse personne immobile. Un concert comme une onde chaude et vivante : généreux, vibrant, profondément humain. Ici, la musique se partage autant qu’elle se ressent.

Salle l’Odyssée 1 Route de Basse Indre, Orvault Orvault 44700 Bourg Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/share/event/150-Wolfgang-Valbrun »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@mairie-orvault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 37 47 »}]

A la croisée de la soul, du funk, du jazz et d’influences afro-caribéennes, la musique de Wolfgang Valbrun puise dans ses racines pour mieux s’élancer vers un son résolument contemporain. jazz soul

Nina Cholet