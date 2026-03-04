WOMAN AND CHILD, Cinéma André-Malraux, Bondy

WOMAN AND CHILD Mardi 10 mars, 20h00 Cinéma André-Malraux Seine-Saint-Denis

Mahnaz, une infirmière de 40 ans, élève seule ses enfants. Alors qu’elle s’apprête à épouser son petit ami Hamid, son fils Aliyar est renvoyé de l’école. Lorsqu’un un accident tragique vient tout bouleverser, Mahnaz se lance dans une quête de justice pour obtenir réparation…

Cinéma André-Malraux 25, cours de la Republique, Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France

