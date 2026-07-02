« WONDER BRASS QUARTET » – concert [Archives Toulouse], Archives départementales de la Haute-Garonne, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de la Haute-Garonne · Toulouse
Informations pratiques
« WONDER BRASS QUARTET » – concert [Archives Toulouse] Samedi 19 septembre, 16h30 Archives départementales de la Haute-Garonne Haute-Garonne
Gratuit, en accès libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
[Journées du Patrimoine 2026]
Le Wonder Brass Quartet est né à Toulouse de la collaboration de musiciennes aux parcours singuliers. Au travers d’un répertoire éclectique, mêlant compositions et arrangements originaux, aux infuences jazz, funk et latines, elles jouent une musique ingénieuse, audacieuse, sensible et énergique. Le temps d’un concert, elles partagent avec le public leur complicité et la dimension féminine du quartet, communiquées avec humour.
Samedi – 16h30 (durée : 20mn) / 17h30 (durée : 20mn) / final festif à 19h (durée : 40mn).
En accès libre.
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Tout public
Rdv > Archives départementales, 11 bd Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse
Accès > Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro ligne B : station François Verdier (20mn à pied).
GRATUIT.
Infos >www.archives.haute-garonne.fr / archives.action.culturelle@cd31.fr / 05.34.32.50.00.
Archives départementales de la Haute-Garonne 11 Boulevard Griffoul Dorval, Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.archives.haute-garonne.fr »}, {« link »: « mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr »}]
Les 4 musiciennes du « Wonder Brass Quartet » vont faire danser et chanter le public des Archives. Impromptus musicaux en intérieur et extérieur à 16h30, 17h30 et 19h pour un final festif ! archives concert
©Hugo Breams
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