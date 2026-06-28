WONDER BRASS QUARTET ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE-GARONNE Toulouse

Toulouse

WONDER BRASS QUARTET

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE-GARONNE 11 Boulevard Bernard Griffoul Dorval Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Les 4 musiciennes du Wonder Brass Quartet vont faire danser et chanter le public des Archives. Impromptus musicaux en intérieur et extérieur à 16h30, 17h30 et 19h pour un final festif !

Le Wonder Brass Quartet est né à Toulouse de la collaboration de musiciennes aux parcours singuliers. Au travers d’un répertoire éclectique, mêlant compositions et arrangements originaux, aux infuences jazz, funk et latines, elles jouent une musique ingénieuse, audacieuse, sensible et énergique. Le temps d’un concert, elles partagent avec le public leur complicité et la dimension féminine du quartet, communiquées avec humour. .

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE-GARONNE 11 Boulevard Bernard Griffoul Dorval Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 32 50 00 archives.action.culturelle@cd31.fr

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English :

The four musicians of the %AB Wonder Brass Quartet %BB will have the audience at the Archives dancing and singing along. Musical impromptus indoors and outdoors at 4:30 p.m., 5:30 p.m., and 7:00 p.m. for a festive finale!

L’événement WONDER BRASS QUARTET Toulouse a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE