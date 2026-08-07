Wonderful World Galerie des Ursulines Buis-les-Baronnies
samedi 15 août 2026 · Galerie des Ursulines · Buis-les-Baronnies
Informations pratiques
Buis-les-Baronnies
Wonderful World
Galerie des Ursulines 8 rue des quiastres Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-15
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-15
La saison 2026 se poursuit à la Galerie des Ursulines avec l’exposition de Eve Leleu-Galland
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Galerie des Ursulines 8 rue des quiastres Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes artsenbuis@orange.fr
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English :
The 2026 season continues at the Galerie des Ursulines with an exhibition by Eve Leleu-Galland
L’événement Wonderful World Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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