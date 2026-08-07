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AGENDA · Buis-les-Baronnies

Wonderful World Galerie des Ursulines Buis-les-Baronnies

samedi 15 août 2026 · Galerie des Ursulines · Buis-les-Baronnies

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Galerie des Ursulines
Adresse
8 rue des quiastres
Ville
26170 Buis-les-Baronnies
Département
Drôme
Tarif

Buis-les-Baronnies

Wonderful World

Galerie des Ursulines 8 rue des quiastres Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-15
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-15

La saison 2026 se poursuit à la Galerie des Ursulines avec l’exposition de Eve Leleu-Galland
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Galerie des Ursulines 8 rue des quiastres Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   artsenbuis@orange.fr

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English :

The 2026 season continues at the Galerie des Ursulines with an exhibition by Eve Leleu-Galland

L’événement Wonderful World Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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