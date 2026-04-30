WOOF MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS
WOOF MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS mercredi 20 mai 2026.
Plongez dans l’univers fantastique et féerique de WOOF, un
poème théâtral dansé par un chœur de femmes en pleine mutation. Parées
de jupes blanches et de cols d’inspiration Tudor, leurs mouvements
deviennent un outil de métamorphose pour passer de la soumission à la
révolte, de la fragilité à la puissance. Inspirée de la nouvelle La Sonate à Kreutzer
de Léon Tolstoï, exposant les raisons qui ont conduit un homme à tuer
sa femme, cette pièce recentre la narration sur l’expérience des femmes,
la douceur et la force au milieu de la violence de l’assujettissement.
COLLECTIF ENCORE EN CORPS
Des femmes. De tout âge. Amatrices du corps en mouvement. Un collectif dansant, aux histoires de danse diverses, aux pratiques polymorphes. Unies autour d’une création de la Compagnie Olivier Dubois en 2024, et d’un projet commun, l’urgence de la danse. Leurs performances invitent à traverser des territoires singuliers, engagent une exploration de l’intime, transcendent les écueils pour partager du collectif, ancrer l’éphémère.
Dans le cadre du Festival Les Remontantes, Scènes de mai 2026 de la MPAA
On appelle remontantes ces plantes qui fleurissent ou fructifient deux fois dans la même année. De la même manière, la MPAA récolte ce qu’elle sème deux fois l’an !
Découvrez la programmation ici.
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
La MPAA est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour
mission d’accueillir, de valoriser et encourager les pratiques
artistiques en amateur, notamment dans le domaine du spectacle vivant à
l’échelle de Paris et du Grand Paris.
Pour découvrir nos offres et notre programmation, rendez-vous sur notre site mpaa.fr et nos réseaux sociaux.
WOOF, un chœur de femmes, une entité en mutation, une dynamique de sororité.
Le mercredi 20 mai 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-20T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-20T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-20T19:30:00+02:00_2026-05-20T20:30:00+02:00
MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 PARIS
+33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs
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