Workshop de chant choral Bourse de Commerce — Pinault Collection Paris

Accompagnés par des chefs de chœur et chanteurs de l’ensemble vocal Sequenza 9.3, faites une expérience sensible de l’œuvre en explorant les possibilités qu’offrent la voix et le souffle. Plongez dans l’expérience sensible de la matérialité du son et des vibrations – leur fréquence, leur intensité, leur durée, tout en prêtant attention au silence – et observez comment cela influe sur nos perceptions de l’œuvre et de l’espace.

En interaction avec le phénomène du brouillard en perpétuelle métamorphose, participez à une expérience polyphonique collective, éphémère et expérimentale.

Aucune pratique du chant n’est requise : Sequenza 9.3 proposera un protocole d’improvisation accessible à toutes et tous.

À l’issue du workshop, poursuivez l’expérience en visitant l’exposition « Clair-obscur », des médiateurs sont présents en galerie pour vous accompagner.

Les samedis 13 et 27 juin 2026, de 9h30 à 11h, la Bourse de Commerce — Pinault Collection et Sequenza 9.3 vous invitent à participer à un grand workshop de chant choral.

Le samedi 27 juin 2026

de 09h30 à 11h00

Le samedi 13 juin 2026

de 09h30 à 11h00

payant

Tarif plein : 24 €

Tarif réduit : 20 €

Membership : 17 €

Super Cercle : 17 €

Le billet donne accès à l’exposition « Clair-obscur » à l’issue du workshop.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T12:30:00+02:00

fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T09:30:00+02:00_2026-06-13T11:00:00+02:00;2026-06-27T09:30:00+02:00_2026-06-27T11:00:00+02:00

Bourse de Commerce — Pinault Collection 2, rue de Viarmes 75001 Paris

https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/workshop-de-chant-choral https://www.facebook.com/boursedecommerce/ https://www.facebook.com/boursedecommerce/ https://x.com/boursecommerce?lang=fr



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