Workshop Méditerranéen – Festival Bruits Roses, MucemLab, Marseille

Workshop Méditerranéen – Festival Bruits Roses Vendredi 9 octobre, 10h00 MucemLab Bouches-du-Rhône

Atelier fermé réunissant une dizaine de créateur·ices de la Méditerranée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T10:00:00+02:00 – 2026-10-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T10:00:00+02:00 – 2026-10-09T12:00:00+02:00

Dans le cadre de son festival (9-11 octobre 2026), Bruits Roses organise une matinée de workshop réunissant des professionnel·les du son et de la création audio venu·es de différents pays méditerranéens. Pensé comme un temps d’échange et de réflexion collective, ce rendez-vous propose d’explorer les manières de travailler ensemble à l’échelle de la Méditerranée.

À travers des discussions et des ateliers, les participant·es partagent leurs pratiques, leurs enjeux et leurs expériences. L’objectif est de faire émerger des idées communes, d’imaginer de nouvelles formes de collaboration et de réfléchir à la manière dont les récits sonores peuvent circuler entre les territoires, dans le respect de la diversité des langues et des points de vue.

MucemLab 201 Quai du Port 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dans le cadre de son festival (9-11 octobre 2026), Bruits Roses organise une matinée de workshop réunissant des professionnel·les du son et de la création audio venu·es de différents pays Pensé comme…

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