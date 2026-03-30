Workshop performance avec l’artiste Borgial à la Bourse de Commerce – Pinault Collection Bourse de Commerce — Pinault Collection Paris

Les vendredis 10 et 17 avril 2026, de 18h30 à 20h30, le Foyer situé au sous-sol du musée, deviendra votre espace de co-création : une occasion rare de participer au processus créatif d’un artiste.

Guidé par Borgial, vous traverserez des temps de méditation, des explorations gestuelles et des manipulations de sable et de ses sculptures en bois. Ensemble, vous composerez une performance collective, sur une création musicale originale, où gestes, objets et matières circulent et relient les corps.

Aucune expérience en performance ou en danse n’est nécessaire.

L’artiste vous invite simplement à venir habillé en noir et dans une tenue confortable.

Ce worskhop est réservé aux détenteurs de la carte gratuite Super Cercle (18-26 ans). Prenez votre carte !



À propos de Borgial

Borgial est né en 1994 à Brazzaville, en République du Congo, il vit et travaille à Paris.

Artiste pluridisciplinaire, diplômé des Beaux-Arts de Paris, Borgial développe une pratique centrée sur le dialogue entre différentes cultures et les notions de transformation et de transmission des mémoires. Il en explore les multiples dimensions à travers la performance, la sculpture et l’audiovisuel. Son univers puise dans les mythologies et traditions anciennes, les savoir-faire artisanaux ancestraux, l’anthropologie.

Il a participé à plusieurs expositions collectives en France. Actuellement, Borgial est artiste résident à Artagon Pantin (2024–2026) et lauréat de la Bourse FoRTE #7 (2024), attribuée par la Région Île-de-France.

Dans le cadre de l’exposition « Clair-obscur », la Bourse de Commerce — Pinault Collection invite l’artiste Borgial à mener un workshop performance spécialement pensé pour les Super Cercle.

Le vendredi 17 avril 2026

de 18h30 à 20h30

Le vendredi 10 avril 2026

de 18h30 à 20h30

payant

5€ – réserver aux adhérents du programme gratuit Super Cercle 18-26 ans)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-10T21:30:00+02:00

fin : 2026-04-17T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-10T18:30:00+02:00_2026-04-10T20:30:00+02:00;2026-04-17T18:30:00+02:00_2026-04-17T20:30:00+02:00

Bourse de Commerce — Pinault Collection 2, rue de Viarmes 75001 Paris

https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/workshop-performance-avec-borgial



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