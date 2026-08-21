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World Clean Up Day – Dépollution de l’Escale Borély avec CleanMyCalanques, Escale Borély, Marseille

dimanche 20 septembre 2026 · Escale Borély · Marseille

World Clean Up Day – Dépollution de l’Escale Borély avec CleanMyCalanques, Escale Borély, Marseille

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Escale Borély
Adresse
148 avenue Pierre Mendès France, 13008 Marseille
Ville
13008 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

World Clean Up Day – Dépollution de l’Escale Borély avec CleanMyCalanques Dimanche 20 septembre, 13h30 Escale Borély Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Ramassage de déchets sur l’Escale Borély dans le cadre du World Clean Up Day. Animations de sensibilisation et échauffements sportifs prévus.

Escale Borély 148 avenue Pierre Mendès France, 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ramassage de déchets sur l’Escale Borély dans le cadre du World Clean Up Day. Animations de sensibilisation et échauffements sportifs prévus.

©Clara Bonnet

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