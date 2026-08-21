World Clean Up Day – Dépollution de l’Escale Borély avec CleanMyCalanques, Escale Borély, Marseille

Informations pratiques

World Clean Up Day – Dépollution de l’Escale Borély avec CleanMyCalanques Dimanche 20 septembre, 13h30 Escale Borély Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Ramassage de déchets sur l’Escale Borély dans le cadre du World Clean Up Day. Animations de sensibilisation et échauffements sportifs prévus.

Escale Borély 148 avenue Pierre Mendès France, 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ramassage de déchets sur l’Escale Borély dans le cadre du World Clean Up Day. Animations de sensibilisation et échauffements sportifs prévus.

©Clara Bonnet