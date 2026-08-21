World Clean Up Day – Dépollution de l’Escale Borély avec CleanMyCalanques, Escale Borély, Marseille
dimanche 20 septembre 2026 · Escale Borély · Marseille
Informations pratiques
World Clean Up Day – Dépollution de l’Escale Borély avec CleanMyCalanques Dimanche 20 septembre, 13h30 Escale Borély Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Ramassage de déchets sur l’Escale Borély dans le cadre du World Clean Up Day. Animations de sensibilisation et échauffements sportifs prévus.
Escale Borély 148 avenue Pierre Mendès France, 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ramassage de déchets sur l’Escale Borély dans le cadre du World Clean Up Day. Animations de sensibilisation et échauffements sportifs prévus.
©Clara Bonnet
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