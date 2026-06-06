World Paris Tournament Stade Sébastien Charléty PARIS

Organisé par le Paris Volley, ce grand festival de volley-ball sur herbe rassemblera joueurs, étudiants, scolaires, entreprises, personnalités et passionnés venus de toute la France pour célébrer le sport dans une ambiance unique.

Pendant 4 jours, plusieurs tournois rythmeront l’événement :

• Jeudi 11 juin : Tournoi Etudiants 4×4

• Vendredi 12 juin : Tournoi scolaire UNSS 4×4

• Samedi 13 juin : Tournoi M15-M18 3×3

• Samedi 13 et dimanche 14 juin : Grand tournoi national 3×3

• Dimanche 14 juin : Tournoi loisirs mixte 4×4

En parallèle des compétitions, les spectateurs pourront profiter d’un véritable village événementiel avec animations, musique, restauration, surprises et une grande soirée festive le samedi soir. Le World Paris Tournament s’inscrit dans une volonté de faire rayonner le volley-ball à Paris, en réunissant toutes les générations et tous les niveaux de pratique dans un cadre spectaculaire. Que vous soyez joueur, supporter ou simplement curieux de vivre une expérience sportive et festive unique, le World Paris Tournament est l’événement volley de l’été à ne pas manquer.

Réservez votre place et rejoignez l’aventure !

Après une première édition réussie, le World Paris Tournament revient en 2026 pour quatre jours exceptionnels de sport, de fête et de convivialité au cœur de la capitale.

Du jeudi 11 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-15T01:59:59+02:00

Date(s) :

Stade Sébastien Charléty 99, Boulevard Kellermann 75013 PARIS



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