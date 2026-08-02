Informations pratiques

Né de la rencontre entre le saxophoniste Baptiste Poulin et le pianiste Xavier Belin, « Crossing » est un duo de jazz français. Cette formation a été influencée par de nombreux duos légendaires tels que Lee Konitz et Martial Solal, ou encore Brad Mehldau et Joshua Redman. « Crossing » nous entraîne dans un voyage musical où l’interaction, l’écoute et la créativité sont au cœur de leurs jeux. Leur musique est une invitation à pénétrer dans l’intimité créative de deux musiciens complices. « Crossing » peut se traduire par croisement, celui de deux routes ou encore de deux idées. La résultante d’un croisement est toujours quelque chose d’inédit. « Crossing » est la rencontre entre le jeu très syncopé, motivant et stable de Xavier et celui virtuose, lyrique et mouvant de Baptiste. Le croisement entre le timbre chaleureux du saxophone et celui rond et percussif du piano. Le métissage entre les souvenirs verdoyants de la campagne bourguignonne et ceux fleuris et lumineux des paysages martiniquais. Après avoir sorti leur premier album en janvier dernier (CHOC Jazz Magazine, Grand prix du Jury du tremplin Jazz à Oloron 2026, Finaliste Jazz Migration 2025), le duo viendra nous présenter son répertoire le 18 octobre prochain.

Dans le cadre du festival Jazz sur Seine 2026.

Line-up : Xavier Belin : piano ; Baptiste Poulin : saxophone alto

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz contemporain — Formé par l’alchimie entre le saxophoniste Baptiste Poulin et le pianiste Xavier Belin, « Crossing » explore l’intimité créative des duos légendaires.

Le dimanche 18 octobre 2026

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 18 octobre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 24€ à 27€

Tarif sur place : 27€ à 30€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-19T00:30:00+02:00

fin : 2026-10-19T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-18T19:30:00+02:00_2026-10-18T20:30:00+02:00;2026-10-18T21:30:00+02:00_2026-10-18T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/xavier-belin-baptiste-poulin contact@38riv.com



Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire

