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XIIIème « Bachathlon » : Orgue à Saint-Louis-en-l’Ile Eglise Saint Louis en l’Ile Paris

XIIIème « Bachathlon » : Orgue à Saint-Louis-en-l’Ile Eglise Saint Louis en l’Ile Paris

XIIIème « Bachathlon » : Orgue à Saint-Louis-en-l’Ile Eglise Saint Louis en l’Ile Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Eglise Saint Louis en l'Ile

Adresse : 19bis Rue Saint-Louis en l'Île

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

A l’occasion de la Fête de la Musique, dans le cœur historique de Paris, venez admirer l’orgue de l’église Saint Louis-en-l’Isle et assister à cette 13eme édition du « Bachathlon » en l’honneur de Jean-Sébastien Bach (1685-1750) surnommé le « Cantor de Leipzig ».

Tout public .

Entrée libre et Gratuite.

Grandes pièces du répertoire d’orgue interprétées à Saint-Louis en l’Ile par les élèves des conservatoires Gabriel Fauré (5ème arrondissement), de la Schola Cantorum de Paris et de Saint-Maur des Fossés.
Le dimanche 21 juin 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T14:00:00+02:00_2026-06-21T17:00:00+02:00

Eglise Saint Louis en l’Ile 19bis Rue Saint-Louis en l’Île  75004 Paris


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