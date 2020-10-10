XXL Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

XXL

Jeudi 18 juin 2026 à partir de 20h.

Vendredi 19 juin 2026 à partir de 14h15.

Samedi 20 juin 2026 à partir de 15h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20

Spectacles de danse, performances, films, soirées de musique et de fêtes, rencontres et échanges sont au programme du Festival de Marseille qui se déploie pendant plus de trois semaines dans plus de quinze lieux dans la ville.

Création de Sofiane Chalal Cie Chabaane (Maubeuge).







Regards insistants, préjugés, injonctions… pas facile de vivre dans un corps qualifié de trop ! Sofiane Chalal en fait tous les jours la dure expérience mais en tire sa force, transformant le stigmate en création. Dans XXL, quatre artistes dit·es en surpoids, issu·es du hip-hop, du popping, du waacking et familier·ères des battles, déploient une danse des transformations. Une danse de résistance où le trop voisine avec le généreux et invite à la contagion du rire.







Si la première création solo de Sofiane Chalal, Ma part d’ombre (2022), évoquait déjà son questionnement sur son poids de manière ludique et introspective, sa création XXL amplifie son geste et élargit sa thématique au groupe. L’occasion de partager avec d’autres interprètes, comme lui enfants de la galaxie hip-hop et des cultures urbaines, l’incroyable dextérité des corps dansants. En état d’apesanteur quand son écriture chorégraphique leur offre un écrin de puissance et de précision, de force et de légèreté ; quand les contraintes de leur corps XXL deviennent une énergie créatrice commune et vivifiante.





Car pour conjurer une souffrance personnelle face aux discriminations, Sofiane Chalal a choisi la force réparatrice d’une danse unificatrice, collective et libératrice, l’humour comme souffle et la distanciation comme apaisement. Une sérénité aujourd’hui partagée, portée par un danseur virtuose, vice-champion du monde de hip-hop, qui a fait de sa différence un atout et séduit le monde du cinéma, du théâtre et de la télévision. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Dance shows, performances, films, evenings of music and parties, meetings and exchanges are on the program for the Festival de Marseille, which runs for over three weeks in more than 15 venues across the city.

L’événement XXL Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille