¡ Ya voy !, JASS CLUB PARIS, PARIS

¡ Ya voy ! Mercredi 1 avril, 19h30, 21h30 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T19:30:00+02:00 – 2026-04-01T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-01T21:30:00+02:00 – 2026-04-01T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* ¡ Ya Voy ! c’est la magie d’une rencontre entre quatre musicien·nes qui fusionnent musiques traditionnelles colombiennes et jazz. D’un côté, Alejandra Charry et Moïses Zamora Mezu grandissent ensemble dans le village de Cabuyal Candelaria, à l’ouest de la Colombie, dans la Valle del Cauca. De l’autre, Sakina Abdou et Thibault Cellier se croisent sur les scènes jazz et musiques improvisées européennes depuis une décennie. Ensemble, ils créent un pont au-dessus de l’océan et mêlent rythmes chaloupés, danse et transe pour nous offrir une musique pleine de liberté. **Alejandra Charry** / voix **Sakina Abdou** / saxophone ténor **Moises Zamora Mezu** / marimba de chonta, alegre, bombo, cununo **Thibault Cellier** / contrebasse *Partenaires : CNM, Adami, Spedidam*

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/365-Ya-voy?session=365 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/366-Ya-voy?session=366 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30¡ Ya Voy ! c’est la magie d’une rencontre entre quatre musicien·nes qui fusionnent musiques traditionnelles colombiennes et jazz. D’un côté, Alejandra Charry et Moïses Zamora Mezu gra … Colombie Jazz