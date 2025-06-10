Yacine Belhousse 2026 Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
Yacine Belhousse 2026 Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement lundi 21 décembre 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Yacine Belhousse 2026
Lundi 21 décembre 2026 à partir de 21h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-21 21:00:00
fin : 2026-12-21
Date(s) :
2026-12-21
Yacine Belhousse revient en 2026 avec un nouveau spectacle !
Yacine Belhousse revient en 2026 avec un nouveau spectacle ! .
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Yacine Belhousse returns in 2026 with a new show!
L’événement Yacine Belhousse 2026 Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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