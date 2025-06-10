Yacine Belhousse 2026 Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Yacine Belhousse 2026

Lundi 21 décembre 2026 à partir de 21h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-21 21:00:00

fin : 2026-12-21

Date(s) :

2026-12-21

Yacine Belhousse revient en 2026 avec un nouveau spectacle !

Yacine Belhousse revient en 2026 avec un nouveau spectacle ! .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Yacine Belhousse returns in 2026 with a new show!

L’événement Yacine Belhousse 2026 Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille