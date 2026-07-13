Yael Naim Salle Paul-Fort Nantes
jeudi 15 octobre 2026 · Salle Paul-Fort · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 20:30 – 22:00
Gratuit : non 35€ Adulte
Yael Naim ouvre un chapitre inédit de sa carrière, marqué par une quête profonde d’indépendance artistique et de liberté de pensée. Entièrement écrit, composé et réalisé par elle, ce disque reflète un engagement total : celui d’une artiste qui ose, explore, se réinvente — et surprend par les nouvelles directions qu’elle emprunte, tout en restant profondément elle-même. Porté par une production mêlant sonorités électroniques et orchestrations classiques, l’album évolue dans des paysages sonores à la fois vastes et épurés, ponctués de textures délicates et de silences habités.
Salle Paul-Fort Nantes 44000
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