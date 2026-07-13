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Yael Naim Salle Paul-Fort Nantes

jeudi 15 octobre 2026 · Salle Paul-Fort · Nantes

Yael Naim Salle Paul-Fort Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
20:30
Lieu
Salle Paul-Fort
Adresse
9 rue Basse Porte, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
35€

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 20:30 – 22:00
Gratuit : non 35€ Adulte 

Yael Naim ouvre un chapitre inédit de sa carrière, marqué par une quête profonde d’indépendance artistique et de liberté de pensée. Entièrement écrit, composé et réalisé par elle, ce disque reflète un engagement total : celui d’une artiste qui ose, explore, se réinvente — et surprend par les nouvelles directions qu’elle emprunte, tout en restant profondément elle-même. Porté par une production mêlant sonorités électroniques et orchestrations classiques, l’album évolue dans des paysages sonores à la fois vastes et épurés, ponctués de textures délicates et de silences habités.

Salle Paul-Fort Nantes 44000

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