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YANN-FAÑCH & IOANA Théâtre La Ruche Nantes

vendredi 30 octobre 2026 · Théâtre La Ruche · Nantes

YANN-FAÑCH & IOANA Théâtre La Ruche Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Théâtre La Ruche
Adresse
8 Rue Félibien, 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-30 20:00 – 21:30
Gratuit : non  Tout public 

Genre : Concert – À partir de 8 ans – Durée : 1h15Yann-Fañch (accordéons diatoniques) et ioana (chant) vous invitent au voyage en Bretagne, Écosse, Espagne, Irlande…, au fil de l’eau, au fil du temps, en chansons toutes en poésie, malice ou fantaisie dans une interprétation qui s’aventure avec bonheur dans des sentiers parfois bien éloignés de la musique traditionnelle. Dans ce spectacle tout public, chaque chanson a son histoire et les artistes nous content sous forme de cabaret comment elles ont voyagé jusqu’à leurs oreilles pour les toucher en plein cœur !Lien vidéo : https://youtu.be/WTbmpTQBsRM?si=wJechX0PtmXJGeQpEN PARTENARIAT DU FESTIVAL CELTOMANIA https://www.celtomania.fr/programmation

Théâtre La Ruche Nantes 44000
https://www.laruchenantes.fr/octobre2026


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