YANN-FAÑCH & IOANA Théâtre La Ruche Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-30 20:00 – 21:30

Gratuit : non Tout public

Genre : Concert – À partir de 8 ans – Durée : 1h15Yann-Fañch (accordéons diatoniques) et ioana (chant) vous invitent au voyage en Bretagne, Écosse, Espagne, Irlande…, au fil de l’eau, au fil du temps, en chansons toutes en poésie, malice ou fantaisie dans une interprétation qui s’aventure avec bonheur dans des sentiers parfois bien éloignés de la musique traditionnelle. Dans ce spectacle tout public, chaque chanson a son histoire et les artistes nous content sous forme de cabaret comment elles ont voyagé jusqu’à leurs oreilles pour les toucher en plein cœur !Lien vidéo : https://youtu.be/WTbmpTQBsRM?si=wJechX0PtmXJGeQpEN PARTENARIAT DU FESTIVAL CELTOMANIA https://www.celtomania.fr/programmation

Théâtre La Ruche Nantes 44000

https://www.laruchenantes.fr/octobre2026



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