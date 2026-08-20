Informations pratiques

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste, Yann-Gaël présente sur la scène du bateau El Alamein son deuxième album, La Pieuvre. Après trois années de création, ce nouveau projet mêle chanson française, poésie du quotidien et expérimentations sonores dans un univers à la fois sensible et singulier.

Entre récits autobiographiques, paysages instrumentaux et recherches acoustiques originales, La Pieuvre révèle toutes les facettes de l’artiste : auteur, musicien, explorateur sonore et raconteur d’histoires. Après plus de 60 concerts et un premier album remarqué, Yann-Gaël célèbre cette sortie lors d’une release party dans un cadre intimiste exceptionnel où émotion, partage et découverte seront au rendez-vous.

Bateau El Alamein – Paris

8 Port de la Gare, 75013 Paris

Ouverture du pont supérieur 18h00

Ouverture de la salle 20h00

( Sauf horaires spécifiques, nous vous accueillons à partir de 20h00 pour les concerts

Les concerts commencent à 20h30-20h45 )

️ Prévente : 15 euros (+ frais)

️ Sur place : 20 euros (Billets disponibles uniquement à l’entrée, le jour du concert, dans la limite des places disponibles)

Auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste, Yann-Gaël présente sur la scène du bateau El Alamein son deuxième album, La Pieuvre. Après trois années de création, ce nouveau projet mêle chanson française, poésie du quotidien et expérimentations sonores dans un univers à la fois sensible et singulier.

Le samedi 19 septembre 2026

de 20h00 à 23h00

payant

De 15 à 20 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T20:00:00+02:00_2026-09-19T23:00:00+02:00

Bateau El Alamein 8, port de la Gare 75013 Paris

https://www.bateau-el-alamein.com/agenda/marie-dauphin-concert/ comm.elalamein@gmail.com https://www.facebook.com/bateauelalamein/ https://www.facebook.com/bateauelalamein/



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