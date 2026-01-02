Yann Muller en concert au Théâtre Antique Théâtre Antique Vaison-la-Romaine

Yann Muller en concert au Théâtre Antique

Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine Vaucluse

Tarif : 39 – 39 – 45 EUR

Tarif Normal 39,00 € (quantité limitée)

Billets tardifs 45,00 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Yann Muller, DJ et producteur français reconnu sur la scène melodic house, se produit au théâtre antique pour un concert aux sonorités estivales. Une expérience musicale moderne, positive et élégante, entre ambiance relaxante et énergie festive.

Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 36 50 00

English : Yann Muller live at the Ancient Theatre

Yann Muller, a French DJ and producer renowned on the melodic house scene, will perform at the ancient theatre. A modern, positive and elegant musical experience blending relaxed vibes with festive energy.

