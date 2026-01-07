Yardland, le festival dédié aux cultures populaires Hippodrome de Paris-Vincennes Paris

3 jours où, les portes de votre terrain de jeu, d’expérimentation, de la joie et de célébration, s’ouvrent aux créatifs, marques, assos et passionnés.

Yardland est de retour pour célébrer les cultures populaires : Musique, Lifestyle, Art, Associatif, Food et Sport.

Special shows inédits, gigantesque marketplace, terrains de sports, rencontres et talks inspirants : Yardland c’est la volonté de rendre le monde meilleur en créant, tous ensemble, une expérience culturelle nouvelle.

(Re)Vivez l’expérience d’un nouveau monde, du 03 au 05 Juillet 2026

Le Yardland Festival met en lumière la diversité et le dynamisme du rap. Il propose une programmation éclectique qui réunit aussi bien des artistes internationalement reconnus que des talents émergents, mettant en scène le passé, le présent et l’avenir de ce genre musical. Les paroles percutantes, les rythmes contagieux et les performances enflammées se mêlent pour créer une expérience musicale envoûtante.

Du vendredi 03 juillet 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :

payant Public adultes.

Hippodrome de Paris-Vincennes 2 Route de la Ferme 75012 Paris



