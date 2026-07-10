Yarotz + Rhea Wahiba (Dj Set) CaféMusic Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Yarotz + Rhea Wahiba (Dj Set)

CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09 23:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Déboulant sans prévenir en 2022, Yarotz s’est très vite fait un nom au sein de la scène extrême française. Son premier album Erinyes alignait les coups de semonce d’un hardcore imprévisible aux embranchements grindcore, punk et même death. La voie fut ainsi toute pavée vers la conquête de festivals parmi les plus reconnus du territoire (Hellfest, Rock In Bourlon, Tyrant Fest, Les Arts Bourrins, Toxoplasmose…). Son style agressif, brut et énergique demeure intact mais prend une tangente bien plus réfléchie sur RESURGENCE.

Yarotz se recentre sur l’essentiel, tout en s’aventurant vers des sonorités plus immersives et atmosphériques, ainsi qu’en faisant l’apanage de la lutte des classes. Car sa sacro-sainte colère, qu’on se rassure, ne désemplit pas. Puisque l’époque le demande. Un deuxième album qui enfonce le clou, et érige le power trio au rang d’acteur crucial du circuit vénère à la f .

CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92

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English : Yarotz + Rhea Wahiba (Dj Set)

L’événement Yarotz + Rhea Wahiba (Dj Set) Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Mont-de-Marsan