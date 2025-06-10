Yazid Assoumani Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Yazid Assoumani

Vendredi 23 octobre 2026 à partir de 21h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 21:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Un stand up de Yazid Assoumani au théâtre l’Art Dû

Pourquoi tu n’es pas encore allé voir ce spectacle ? Parce que Yazid n’est pas connu ? Raison de plus, vous pourrez dire “j’étais là depuis le début”



Avec Yazid, c’est rire garanti, peut-être (sûrement) que les rires viendront principalement de lui, mais l’essentiel c’est que ça rigole, sexy nan ?



Avec son authenticité sans faux semblants, Yazid parle avec auto-dérision du quotidien et de ses moments absurdes complexes, relations ou premiers pas sur les bancs de

l’école, Yazid ne mâche pas ses mots.



Sous ses airs d’enseignant bien peigné, Yazid nous emmène dans son univers décalé au fils de ses anecdotes les plus hilarantes les unes des autres.



Textes Yazid Assoumani et Camille Masclef .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 23 54 64

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English :

Stand-up by Yazid Assoumani at the Art Dû theater

L’événement Yazid Assoumani Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille