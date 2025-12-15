Yoga artistique, quand rien ne se pense, tout se crée Saint-Quentin

Yoga artistique, quand rien ne se pense, tout se crée

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin Aisne

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 11:30:00

2026-06-06

Cette proposition s’articule en deux temps pour une immersion complète entre bien-être et expression artistique.

Vous commencerez par une heure de pratique douce de yoga et de méditation. Un moment de détente profonde pour vous permettre d’apaiser votre mental, d’ouvrir vos sens et de vous reconnecter à votre énergie intérieure.

Dans cet état d’harmonie, vous enchainerez avec une heure de création artistique guidée pour transformer vos ressentis en forme et couleur.

Offrez-vous une expérience unique où le corps et l’esprit deviennent les pinceaux de votre créativité !

Angélique Dias, certifiée Yoga, Pilates et Sophrologie, depuis plusieurs années et Titie Bergèse, professeure de gravure à l’École des Beaux-Arts de Saint-Quentin et plasticienne.

Cette séance est proposée le samedi 6 juin 2026 à 9h30.

Durée 2 heures.

Tarif 10€.

Renseignements et billetterie à l’Office de Tourisme (3 rue Emile Zola) 03.23.67.05.00 tourisme@saint-quentin.fr

Point de rendez-vous au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, 28 rue Antoine Lécuyer.

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

English :

This proposal is divided into two parts, for a complete immersion between well-being and artistic expression.

You’ll begin with an hour of gentle yoga and meditation. A moment of deep relaxation to calm your mind, open your senses and reconnect with your inner energy.

In this state of harmony, you’ll follow up with an hour of guided artistic creation to transform your feelings into form and color.

Treat yourself to a unique experience where body and mind become the brushes of your creativity!

Angélique Dias, certified in Yoga, Pilates and Sophrology for several years, and Titie Bergèse, printmaking teacher at the École des Beaux-Arts de Saint-Quentin and visual artist.

This session is proposed on Saturday June 6, 2026 at 9:30 am.

Duration: 2 hours.

Price: 10?

Information and tickets at the Tourist Office (3 rue Emile Zola) 03.23.67.05.00 tourisme@saint-quentin.fr

Meeting point at Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, 28 rue Antoine Lécuyer.

