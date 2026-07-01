Informations pratiques

Pont-de-Veyle

Yoga au château

Parc du château Pont-de-Veyle Ain

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23 20:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Initiez vous à la pratique du yoga dans le cadre bucolique du parc du château de Pont-de-Veyle. Attention prévoir votre serviette, un tapis et une gourde.

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Parc du château Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Try your hand at yoga in the idyllic setting of the Pont-de-Veyle Castle park. Please remember to bring a towel, a mat, and a water bottle.

L’événement Yoga au château Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle