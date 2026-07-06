Yoga avec Séverine Malo autour des œuvres de Xarli Zurell Saint-Rémy
lundi 6 juillet 2026 · Saint-Rémy
Informations pratiques
Saint-Rémy
Yoga avec Séverine Malo autour des œuvres de Xarli Zurell
Centre Culturel Saint-Rémy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 18:45:00
fin : 2026-08-27 20:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-08-27
Yoga avec Séverine Malo autour des œuvres de Xarli Zurell
Faire du yoga, c’est bien. Voir des œuvres d’art, c’est bien aussi. Alors faire du yoga au milieu d’une exposition, c’est encore mieux ! Séverine Malo vous propose une approche sensible des œuvres de Xarli Zurell : un moment de lâcher‑prise qui prépare le regard autant que le corps.
La séance est gratuite et ouverte à toutes et tous à partir de 14 ans, que vous pratiquiez déjà le yoga ou non.
Elle pourra également être signée pour les participant·e·s sourd·e·s ou malentendant·e·s.
Il suffit d’arriver une dizaine de minutes en avance, muni·e·s d’un tapis, d’un plaid et d’une tenue confortable.
Le nombre de places étant limité, l’inscription est indispensable : 02 31 69 14 11 ou centreculturel@stremy.fr. .
Centre Culturel Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 69 14 11 centreculturel@stremy.fr
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English : Yoga avec Séverine Malo autour des œuvres de Xarli Zurell
Yoga with Séverine Malo, inspired by the works of Xarli Zurell
L’événement Yoga avec Séverine Malo autour des œuvres de Xarli Zurell Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Suisse Normande
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