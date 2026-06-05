Yoga Brunch au Restaurant l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Yoga Brunch

au Restaurant l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:45:00

fin : 2026-06-21 13:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Séance de yoga avec Yoga des Cimes suivie d’un brunch en altitude. Réservation conseillée.

Déroulé

9h45 Acceuil à l’Etape du Berger

10h00 Séance de Yoga (1h)

Une pratique douce, accessible à tous, pensée pour délier, respirer et réveiller le corps.

11h30 Brunch

Produits locaux issus de la ferme familiale, cuisine généreuse et vue panoramique sur les montagnes.

Paiement

La séance de yoga se règle sur place ( pas de CB ) auprès d’Agathe

Le brunch se réserve et se paie directement sur le site de l’Etape du Berger . Il valide votre inscription.

Cette reservation sert uniquement à garantir ta place au yoga.

À prévoir

Tapis de yoga

Vêtements chauds Coupe-vent selon la météo

Bouteille d’eau

Un sourire et l’envie de respirer plus haut

Conditions

Évenements accessible aux débutants.

Annulation en cas de météo défavorable ( mail envoyé la veille).

Places limités

Accessible aux femmes enceintes .

au Restaurant l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 56 98 61

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English :

Yoga session with Yoga des Cimes followed by a brunch at altitude. Reservations recommended.

L’événement Yoga Brunch Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65