Yoga & Chill Manoir des Douets Fleuris Cancale

Cancale

Yoga & Chill

Manoir des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-02 20:00:00

Date(s) :

2026-07-02

En fin de journée, accordez vous un moment pour ralentir et relâcher les tensions avec notre session de Yoga & Chill au Manoir.

Au programme pratique de yoga douce et revitalisante, suivie d’un apéritif convivial autour d’un cocktail sans alcool et de houmous à partager. .

Manoir des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 15 13 81

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English :

L’événement Yoga & Chill Cancale a été mis à jour le 2026-06-19 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel