Ispagnac

YOGA DU SOLSTICE D’ÉTÉ

Jardin du lien Ispagnac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Pratique de yoga pour célébrer le solstice d’été.

Dans le cadre de la célébration du solstice, Anna professeur de Yoga, vous propose une pratique de yoga pour vivre ensemble cette transition et cette première journée d’été avec un temps de méditation pour honorer la lumière.

Jardin du lien

Samedi 20 juin, 10h30-11h30

Gratuit .

Jardin du lien Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 86 13 49 35 o_naturl48@protonmail.com

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English :

Yoga session to celebrate the summer solstice.

L’événement YOGA DU SOLSTICE D’ÉTÉ Ispagnac a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes